L'aria che tira, Vittorio Feltri a Myrta Merlino: "Non è che ora mi processate per quel pezzo?", imprevisto in diretta

“Ieri in redazione si parlava solo del tuo pezzo in cui scrivevi che conviene stare a casa con le mogli pur di non finire in ospedale”. Così Myrta Merlino si è rivolta a Vittorio Feltri, ospite in collegamento a L’aria che tira su La7. “Era una battuta, non è che adesso mi processate per una battuta come spesso succede?”, ha risposto il direttore editoriale di Libero che ha fatto riferimento ai precedenti in cui la sua tagliente ironia non è stata compresa. Stavolta però era impossibile da fraintendere: “Infatti era intesa come tale - ha subito precisato la Merlino - poi bisognerebbe sapere anche il punto di vista delle mogli”.

Dopo questo piccolo siparietto, Feltri ha condiviso la sua analisi sul particolare momento epidemiologico che sta vivendo l’Italia: “Per consolarci basta dare un’occhiata a quello che succede in altri paesi, noi italiani siamo cretini però se guardiamo Spagna, Francia, Olanda, Belgio e Inghilterra ci rendiamo conto che noi siamo rose e fiori. Io penso che De Luca abbia agito in stato confusionale, si è spaventato perché si è trovato in una situazione analoga a quella della Lombardia durante la prima ondata e ora gli tremano i polsi. Sono d’accordo con De Magistris - ha aggiunto Feltri - le scuole non vanno chiuse perché non sono centri di infezione, anzi mi sembrano i luoghi più sicuri. Poi queste reazioni isteriche vanno tenute sotto controllo perché si possono prendere provvedimenti che danneggiano meno la popolazione”.

