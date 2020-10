Pietro Senaldi, durissimo scontro col M5s Giarrusso a L'aria che tira: "Quanti soldi ha perso? Zero, dica la verità"

28 ottobre 2020 a

Uno scontro durissimo a L'aria che tira, su La7, tra Pietro Senaldi e il grillino Dino Giarrusso, che dopo averle (metaforicamente) prese anche da Matteo Salvini ne esce come un pugile suonato. Da Myrta Merlino e David Parenzo si parla delle proteste delle categorie più colpite dalla nuova serrata di fatto contro il coronavirus. E il direttore di Libero attacca: "A questi imprenditori e ristoratori lo stato dice: noi abbiamo gestito il Covid meglio di tutti. Lo ha detto Giarrusso dieci minuti fa". E il grillino, senza vergogna, conferma: "È la verità". Dunque lo scontro si infiamma: "E i ristoratori a cui avete dato 5 euro? La vostra gestione è anche questa - sbotta -. Capisco che predicate la decrescita felice e a voi non interessino i conti corrente della gente". E ancora: "Voi ne avete molti di più di dipendenti rispetto a un ristoratore: un milione, no? Quelli che si prendono il reddito di cittadinanza", picchia durissimo Senaldi. E Giarrusso la spara sempre più grossa, enorme: "Se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza questo paese sarebbe in ginocchio". Lo scontro sfugge di mano: "Voi che gestite da dieci mesi l'emergenza Covid non avete perso un euro. Quanti soldi ha perso lei? Zero, ma dai, diciamo la verità". E Giarrusso continua in uno traballante tentativo di difesa: "Io faccio le restituzioni, sono uno di quei parlamentari che restituisce una parte corposa del suo stipendio". Senaldi: "Voi col portafogli pieno continuate a dire che siete i più bravi d'Europa", chiude Senaldi. E lo scontro continua.

