Non è l'Arena, scontro tra Massimo Giletti e Alessandra Moretti: "Glie l'ha suggerito De Luca?". Veleno tra ex

A Non è l'Arena tensione tra ex tra Massimo Giletti e Non è l'Arena. "Colpa" di Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli con cui l'europarlamentare del Pd polemizza in diretta a La7. L'ex magistrato parla di "monologhi farneticanti" a proposito di Vincenzo De Luca, governatore della Campania compagno di partito della Moretti. Che interviene: "Da sindaco non può dire questo. Nel giugno 2020 De Luca fa un'ordinanza sul divieto di alcolici alle 22, lei contemporaneamente ne fa un'altra per consentire la vendita di alcolici fino alle 3.30".

"Sai com'è...". Giletti contro la Moretti, veleno tra ex a Non è l'Arena. Frase sfuggita prima della pubblicità, a casa si sente tutto

"Ma non è vero, chi gliele dice queste cose?", ribatte De Magistris. E Giletti punzecchia la Moretti, con cui ha avuto una relazione in passato: "Sarà De Luca che la suggerisce...". "Non mi faccio suggerire da nessuno...". E quando la Moretti replica stizzita ancora una volta a De Magistris, Giletti allarga le braccia: "De Luca le ha fatto un corso accelerato...".

