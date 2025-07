Antonio Conte, il Napoli non ha più scuse: obiettivo Scudetto e Champions di livello

Aurelio De Laurentiis aveva lanciato pubblicamente il guanto di sfida ad Antonio Conte durante i festeggiamenti per lo scudetto («Mi piacerebbe si cimentasse in Champions»), ma non era dato sapere se avrebbe poi messo a disposizione gli strumenti adeguati. Poteva essere un bluff, invece si è rivelata una mano vincente. A Napoli (anzi, a Dimaro (in Val di Solem nel Trentino) dove ieri è iniziato il ritiro stanno arrivando i rinforzi. Nemmeno il tempo di annunciarne uno che arriva l’altro. Sembra normale ma non lo è per una squadra italiana anche perché nessuno di questi è un piano B. Sono tutte prime scelte. Quello che il Napoli vuole, il Napoli ottiene.

Prima di tutto, e di tutti, il miglior parametro zero su piazza: Kevin De Bruyne è stata la firma d’onore alle promesse da parte di De Laurentiis. Ieri è toccato a Lorenzo Lucca: visite, firma e spostamento a Dimaro dove Conte ha dato il via alle faticose danze (doppia seduta tutti i giorni tranne martedì 22 e sabato 26, giornate di amichevoli contro l’Arezzo e il Catanzaro). All’Udinese vanno 35 milioni (9 milioni per il prestito, 26 per l’obbligo di acquisto) più 5 di bonus: il vice-Lukaku è costato più di Lukaku. Il Napoli sta facendo le cose in grande e.. in ordine. Il lancio delle nuove maglie subito prima del raduno e man mano i tweet del presidente De Laurentiis che scandiscono l'arrivo dei rinforzi.