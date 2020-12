L'aria che tira, rissa tra Ignazio La Russa e Emanuele Fiano: "Hai problemi col passato fascista?", la Merlino non riesce a fermarli

02 dicembre 2020 a

Ignazio La Russa e Emanuele Fiano hanno dato vita a uno scontro particolarmente accesso durante la diretta su La7 de L’aria che tira, con Myrta Merlino che si è persa completamente tra le parole dei due politici, che si sono parlati addosso per diversi minuti, generando una gran confusione. Tutto è partito da La Russa, che stava parlando dell’intervento in Aula del ministro Roberto Speranza quando è stato interrotto da Fiano: “Ogni volta che parlo intervieni a difesa di questo governo che nessuno può difendere - ha sbottato il senatore di Fdi”. L’onorevole del Pd ha risposto farfugliando qualcosa sulla Regione Lombardia ma La Russa lo ha sovrastato: “Si vabbè, stai zitto. Io sto parlando di quello che ha detto Speranza. Ce la fai? Dai, vai a preparare altro progetto di legge antifascista”. “Che c’è, hai problemi col tuo passato fascista?”, è stata la replica di Fiano seguita da una zuffa incredibile che ha fatto perdere completamente la bussola alla Merlino: “Ma come ci siamo arrivati ai fascisti? Stavamo parlando del vaccino anti influenzale”.

