Pierfrancesco Majorino e Centinaio, rissa a L'aria che tira: "Avete fatto un disastro", "Non ti rispondo neanche"

"Un sacrificio". Pierfrancesco Majorino definisce così le restrizioni previste nel nuovo dpcm, mandando su tutte le furie Gian Marco Centinaio. Il botta e risposta va in scena a L'Aria Che Tira. Qui - nella puntata di venerdì 3 dicembre del programma di La7 - l'europarlamentare del Pd difende con le unghie e con i denti la decisione del governo di limitare spostamenti e impedire i cenoni natalizi. Non è d'accordo il senatore della Lega che, in sottofondo, inizia a sbuffare. "Fosse stato per la Lega - prosegue Majorino - non avremmo nel 2021 oltre 200 miliardi visto che hanno votato contro il Recovery Fund".

E ancora nel salotto di Francesco Magnani: "Come si fa a venire in televisione e fare polemica sulle forme di ricongiungimento durante il Natale quando in Lombardia avete fatto un disastro, fate autocritica", conclude il dem mentre Centinaio a gesti fa ben capire di essere dell'opposto. Quando il conduttore prende parola, infatti, si sente una voce dire: "Non commento neanche". È proprio quella del leghista che, allibito dal discorso del piddino, non sa più nemmeno cosa dire.

