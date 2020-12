Myrta Merlino durissima contro il governo: "Trattateci da adulti. A Natale se voglio vedere mio padre lo faccio"

03 dicembre 2020 a

a

a

Troppe restrizioni quelle nella bozza del dpcm Natale anche per Myrta Merlino. La conduttrice di La7, in onda con L'Aria Che Tira, lancia una palese frecciata al governo. "Trattateci come adulti - esordisce senza mezzi termini -, se a Natale voglio vedere mio padre che vive solo forse mi organizzo nel modo giusto per farlo, ormai ho capito come si fa".

"Se deve attaccare De Luca, allora lo inviti". Fiano sbraita contro la Merlino, lei risponde così: tragica figuraccia del piddino | Video

Secondo la conduttrice gli italiani hanno ben chiare le misure per prevenire la pandemia: "Lavarsi le mani, distanziamento, gel e disinfettanti, ormai sappiamo cosa dobbiamo fare". Insomma, le regole ferree previste dall'esecutivo guidato da Giuseppe Conte come la chiusura dei ristoranti, il coprifuoco e il divieto di spostamento durante le festività non hanno un grande senso. Per nessuno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.