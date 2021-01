L'Aria Che Tira, "Questo è troppo". Alan Friedman insulta e Ignazio La Russa perde il controllo

07 gennaio 2021 a

Ignazio La Russa contro Alan Friedman. Teatro di uno scontro a senso unico è L'Aria Che Tira. Qui il senatore di Fratelli d'Italia ricorda le parole del giornalista americano che aveva definito Donald Trump un "cancro della democrazia": ""Solo lui può usare termini volgari e vergognosi, anche per una televisione italiana, nei confronti del presidente ancora in carica". E ancora nel salotto di La7: "Lo fa qua perché nel suo Paese non si azzarda a dirlo, anche perché in America nessuno lo ascolta. Solo qui lo facciamo".

Un'uscita, quella di La Russa, che strappa un sorriso ad Augusto Minzolini, presente in studio con Myrta Merlino. Diversa invece la reazione della conduttrice che subito ha messo le mani avanti: "Friedman non è più qui per pubblicare". Se ci fosse stato, la lite sarebbe stata scontata.

