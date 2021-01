L'Aria Che Tira, rissa tra Peter Gomez e Luciano Nobili: "Volete solo poltrone", "È vilipendio"

13 gennaio 2021 a

Un botta e risposta infuocato. A dirsele di ogni nel giorno della possibile crisi di governo sono Peter Gomez e Luciano Nobili. A iniziare è il primo che, all'Aria Che Tira, esordisce: "Abbiamo capito perché volete far cadere l'esecutivo, per le poltrone". E ancora il direttore del Fattoquotidiano.it: "Le poltrone, avete sentito tutti". Non è d'accordo il deputato di Italia Viva che in collegamento con Myrta Merlino interviene: "Non è vero, ma chi è l'interlocutore? È Gomez? Allora si deve vergognare della prima pagina de Il Fatto Quotidiano di oggi, vilipendio contro Elena Bonetti e Teresa Bellanova. È inaccettabile che ancora una volta si colpiscano delle donne".

A far chiarezza ci pensa la conduttrice di La7 che mostra in studio la prima pagina in questione: il ministro per le Politiche per la famiglia e quello dell'Agricoltura ritratte come le gemelle del film horror Shining. "È un mese che dite che lasciate le poltrone", prosegue Gomez. "Abbiamo convocato una conferenza stampa per le 17:30 per questo. La linea del governo la detta Il Fatto Quotidiano", controbatte invece Nobili rispondendo esattamente come Gomez accusa: lanciando il sasso ma nascondendo la mano.

