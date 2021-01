Alberto Zangrillo, botta e risposta con Udo Gümpel: "Salvato Berlusconi dall'udienza? Cosa le auguro"

18 gennaio 2021 a

Una pura provocazione. Udo Gümpel dubita dell'ultimo ricovero di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato a Monaco per controlli di routine. Una decisione presa d'urgenza dal suo medico personale, Alberto Zangrillo. E proprio il primario di terapia intensiva del San Raffaele di Milano viene tirato in ballo dal giornalista tedesco. "Allora - cinguetta Gümpel citando Zangrillo - dopo aver salvato l’ex Cav. dall’udienza Ruby-ter ora niente passerella, o ci ricordiamo male?". Immediata la replica del medico che, senza cadere nell'istigazione ha replicato: "Le auguro tanta felicità, benessere e positività".

Il Cavaliere infatti non si è presentato al processo che lo vede accusato per corruzione in atti giudiziari per ragioni di salute. Ma non per il giornalista che prosegue in risposta a Zangrillo: "Stiamo attenti con la parola "positivo", in tempi come questi".

