Non è l'arena, "dai ragazzi...". Massimo Giletti sconcertato, volta le spalle ad Alessandra Moretti: il "disastro di governo"

"Che immagine c'è in Europa di questa crisi italiana?". Massimo Giletti domanda e Alessandra Moretti risponde (a modo suo) a Non è l'Arena su La7. "L'Europa ci guarda perché si aspetta un Recovery Plan strategico che detti gli obiettivi per i prossimi 20 anni". E qui Giletti si infervora: "Sì ma se non c'era Renzi questo Recovery era un disastro, bisogna anche avere il coraggio. Io che sono stato mandato fuori dalla Rai da un certo tipo di politica, io con Renzi non ho un rapporto però rispetto queste cose, bisogna vederle".

"La gente muore e fate queste sceneggiate? Vergognatevi". Il disastro di Alessandra Moretti: insulta Salvini e Meloni, ma "scorda" qualcosa...

"Nel nuovo Recovery - prosegue il padrone di casa - c'è una riga sul 5G, la strategia del futuro e una sola riga. Ma ragazzi dai...", allarga le braccia dando le spalle all'eurodeputata del Pd. E la Moretti è costretta a confermare: "Se il Recovery oggi è migliore è merito anche di Italia Viva".

