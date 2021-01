Peter Gomez punge Carlo Calenda e lui impazzisce: "Fai pure, genio", "Fammi finire". Rovinosa rissa a PiazzaPulita

22 gennaio 2021 a

Altra lite per Carlo Calenda. Dopo il botta e risposta con Clemente Mastella, quello con Peter Gomez. Lo scontro è andato in scena a PiazzaPulita, il programma di La7 condotto da Corrado Formigli. A iniziare è stato il direttore del Fattoquotidiano.it. Calenda ha infatti iniziato un ragionamento sulla gestione della pandemia partendo dai dati sulla mortalità in Italia, quando Gomez lo ha interrotto: “Se vuole insegnare il mestiere anche al professor Galli allora mi ritiro perché lei è un genio". Immediata la replica: “Ho finito la frase? Potevo parlare del tasso di inflazione, fammi finire la frase”, ribatte Calenda.

Ma gli animi non si sono placati e Gomez ha rincarato la dose: “Lei può essere un po’ più educato?”. “Rispettare gli altri quando parlano - ha a sua volta replicato l'ex piddino - è educazione, se lei mi fa finire dimostra di essere educato. Il tasso di mortalità è quasi il doppio di quello della Germania, fine della discussione”. Niente, Gomez ha proseguito: "Lei sta dando un’informazione che è stata smentita anche da Galli”. E a quel punto Calenda non ha potuto fare altro che chiudere il discorso.

