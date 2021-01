L'Aria Che Tira, rissa tra Maria Giovanna Maglie e Danilo Toninelli: "Dillo a tua sorella", "Fai propaganda"

25 gennaio 2021 a

Botta e risposta tra Maria Giovanna Maglie e Danilo Toninelli. Terreno di scontro è L’Aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Qui la giornalista ha attaccato il governo guidato da Giuseppe Conte sul Pil: “Toninelli dice che Conte ci ha portato sulla strada giusta ma i numeri dicono che siamo fanalino di coda nel Pil, noi siamo il Paese che si è di più impoverito”. Secondo le stime europee infatti nel 2020 il pil italiano subirà una contrazione dell’11,2 per cento, per poi rimbalzare del 6,1 per cento nel 2021.

Immediata la replica del grillino che stizzito ha tentato di arrampicarsi sugli specchi: "Piantala! Lei fa propaganda". E ancora: "Lei porta avanti la propaganda di alcuni partiti in tutte le TV nazionali, lei è più di parte di uno che fa politica". Un'uscita che ha mandato su tutte le furie la diretta interessata: “Propaganda lo dici a tua sorella, io ho qui i dati”, ha chiosato la Maglie silenziato una volta per tutte Toninelli.

