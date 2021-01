Danilo Toninelli umiliato dalla Lega: "Hai capito che Conte si è dimesso?", "Uh uh"

26 gennaio 2021 a

a

a

E venne il giorno delle dimissioni di Giuseppe Conte, che ha rimesso il mandato in mano a Sergio Mattarella, aprendo la caccia ai cosiddetti responsabili per un Conte-ter. Staremo a vedere, insomma. E dopo le dimissioni, ecco che contro Danilo Toninelli è piovuta la tagliente satira della Lega.

Video su questo argomento Danilo Toninelli inguaia Pd e M5s: "No a Renzi. Forza Italia? Solo quelli incensurati"

È cosa nota, tra Toninelli e Matteo Salvini in particolare non corre buon sangue. Anzi. Lo scontro è continuo, acuito dal processo-Gregoretti. E insomma, gli scambi di "favori" si sprecano, anche se è soprattutto il grillino, ossessionato dall'ex ministro dell'Interno leghista, a tirare in ballo Salvini ad ogni occasione buona. Ma in questo caso, le cose sono andate diversamente.

Infatti, l'account ufficiale del Carroccio, Lega-Salvini Premier, ha rilanciato quanto potete vedere qui sotto. Nella foto, Conte e Toninelli. Il primo afferma: "Mi sono dimesso, ma l'hai capito?". E Toninelli risponde: "Uh uh", tra il verso e il pianto. Insomma, una bordata contro il reginetto delle gaffe: avrà compreso il passo indietro del premier? Chissà, mistero.

Negli ultimi giorni, Toninelli ha più volte attaccato Matteo Renzi e (in parte) Forza Italia, escludendo ogni loro coinvolgimento in un Conte-ter. L'argomento di Toninelli? "No a Renzi", in questo caso categorico, mentre nel caso, da Forza Italia, "solo incensurati". Già, l'ossessione delle manette...

Video su questo argomento Crisi di governo, Toninelli: “No a Renzi, ma sì a pezzi di Italia viva responsabili e indipendenti”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.