Piazzapulita, Pierluigi Bersani balbetta e beve acqua: "Questo è di sinistra?", crisi di nervi in diretta

05 marzo 2021

a

a

"Io tutta questa sinistra non l'ho vista". Alessandro De Angelis di HuffingtonPost mette in clamoroso imbarazzo Pierluigi Bersani a Piazzapulita, su La7. E l'ex segretario del Pd, oggi Articolo 1, si mangia le unghie e ascolta con gli occhi "pallati", fissi nel vuoto, bevendo continuamente acqua.

"Parliamo dei dossier - incalza il giornalista -. Il ministro Lamorgese davanti ai pm di Catania ha affermato che c'è stata continuità sulla gestione immigrazione tra Diciotti e Ocean Viking. I porti sono rimasti chiusi sia con Salvini sia con Conte e questa non è una cosa di sinistra". "Lascia stare che lo ha dichiarato, quello che stai dicendo non è vero", replica un balbettante Bersani. "La norma è stata corretta". "Ma i decreti sicurezza con l'immigrazione non c'entrano nulla", rincara De Angelis.

"Lei che ha fatto le liberalizzazioni, le sembra di sinistra dare 10 miliardi ad Autostrade e non metterceli per un pregiudizio ideologico del Movimento 5 Stelle? Le sembra di sinistra sostenere tutti i pregiudizi ideologici che avevano i 5 Stelle?". "Tutta questa canea di un anno e mezzo contro Conte è stato perché era troppo di sinistra? Ma di cosa stiamo parlando?", ribatte uno stizzito Bersani: "La critica che le faccio io è che la sinistra si è consegnato a una stabilità senz'anima, e infatti il governo è caduto. Dopodiché apriamo il dibattito sul ritorno al voto o trovare i responsabili. Secondo lei è di sinistra il trasformismo?". Gioco, partita, incontro.

