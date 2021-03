Non è l'arena, Gianluigi Paragone contro la Pd Picierno: "Assurdo, oggi si chiude perché siete stati degli incapaci"

08 marzo 2021 a

"Ci sono le dosi nei frigoriferi". Pina Picierno, europarlamentare del Pd, prova a difendere il governo sul tema vaccini e Gianluigi Paragone, senatore ex M5s oggi leader di Italexit, salta sulla sedia. In collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena, l'ex conduttore de La Gabbia incalza l'esponente dem: "Ma siamo al delirio, scusate. Già le dosi sono poche, poi sono state affidate al grande commissario Arcuri, che ha fatto pasticci inenarrabili... Vuole andare avanti, Picierno? Vuole complicarsi ancora la vita? Guardi che è lei che ha appoggiato il governo eh. Il grande genio Arcuri ha fatto casini sulle mascherine, figuriamoci sui vaccini. E per ora noi sappiamo dalle Procure della Repubblica i casini sulle mascherine, figuriamoci quando apriranno il dossier delle siringhe".

"Sulla trasparenza siamo tutti d'accordo", prova a mediare la Picierno, ma Paragone rincara la dose: "Ma avete fatto un anno, se oggi si richiude è perché per un anno siete stati incapaci, se noi oggi parliamo ancora di chiusure è perché per un anno avete dato tutto in mano ad Arcuri e nessuno poteva parlare con voi del Pd".

"Sì ma infatti il premier Draghi appena arrivato l'ha sostituito", è l'imbarazzante replica dell'europarlamentare Pd. "Ma voi vi rendete conto che stiamo vivendo un anno di chiusure, con l'economia che sta saltando per aria? - domanda un Paragone sempre più sconcertato - Voi siete fuori dalla realtà".

