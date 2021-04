L'aria che tira, rissa tra David Parenzo e Massimiliano Romeo: "Salvini danneggia i suoi ministri", "Sei bravo solo in una cosa"

13 aprile 2021 a

Massimiliano Romeo non è caduto nella trappola di David Parenzo, che è sempre bravo a calarsi nel ruolo di provocatore, soprattutto quando ha dinanzi a sé qualcuno della Lega e del centrodestra in generale. Durante la puntata odierna de L’aria che tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7, è stato ricordato che Matteo Salvini si è espresso sulla manifestazione non autorizzata che è degenerata nella violenza, dicendo che da ministro l’avrebbe autorizzata e sarebbe sceso in piazza con i suoi poliziotti.

“Ma sì, anche perché a non autorizzare le manifestazioni c’è il rischio che poi davvero si crei un ulteriore elemento per far sì che si infiltrino personaggi che non c’entrano nulla”, ha commentato Romeo. A questo punto si è intromesso Parenzo: “Lei viene ospite dalla Merlino e giustamente strizza l’occhio ai ristoratori incazzati, ma ci sono tre ministri della Lega all’interno del governo Draghi. La Lega ha accettato una sfida complicatissima, e lo dico senza ironia. Ha due ministeri cruciali come quello del turismo e quello dello sviluppo economico. Quindi la Lega ci sta mettendo la faccia, però il segretario non fa un buon servizio ai suoi ministri dicendo dopo gli scontri che ieri sarebbe sceso in piazza con quei manifestanti”.

Romeo non si è sottratto dal replicare: “Io capisco che Parenzo è molto abile a seminare zizzania, soprattutto quando c’è di mezzo la Lega. Apprezzo molto il tuo lavoro, lo fai bene, ma far parte di un governo non significa non criticare alcune scelte che questo esecutivo fa. La Lamorgese avrebbe fatto meglio ad autorizzare il corteo perché facendolo forse le cose sarebbero andate diversamente”.

