Non è l'arena Nicola Morra e Nino Polimeni fuori controllo: "Basta! Non puoi ricandidarlo!"

A Non è l'arena su La7 Massimo Giletti parla ancora di malasanità in Calabria, denunciando la complicità dei dirigenti e dei politici locali. In collegamento da Cosenza una manciata di cittadini e sindaci e il giornalista calabrese Nino Polimeni, mentre in studio c'è Nicola Morra, senatore ex M5s e presidente della Commissione Antimafia in carica.

"Noi dobbiamo avere il coraggio di denunciare le malefatte che ci sono", spiega un sindaco in collegamento dalla piazza cosentina. "Fatelo", incalza Morra, che poi attacca frontalmente sul tema dei vaccini. "Che cosa pensa di tutti quei suoi colleghi che si sono vaccinati e hanno fatto vaccinare i loro dipendenti comunali e i loro consiglieri di maggioranza, quando ancora mancavano le dosi agli ultra-80enni? Così si costruisce il consenso, e lei lo sa meglio di me. E queste cose in Calabria continuano!".

Qualche settimana fa Morra finì al centro delle cronache nazionali proprio per una sfuriata in un centro vaccinale di Cosenza, rivendicando le lentezze nella vaccinazione degli anziani parenti della compagna. Una vicenda molto intricata, tra le minacciate querele del dirigente sanitario locale e le richieste di dimissioni piovute su Morra da molte parti politiche, per "abuso di potere". L'ex grillino mostra di avere il dente avvelenato con la sanità e i politici calabresi: "Nessuno si indigna", "Ha ragione, hanno rubato la dose a qualcuno che aveva bisogno", confermano dalla piazza. "Ho la ragione dei fessi, me lo dico da solo - ribatte Morra -, che sanzioni ci sono state?".

E qui parte lo show di Polimeni, letteralmente fuori controllo: "Devi sapere, Massimo, che un politico che ha fatto 35 anni di consiglio comunale si ricandida, e i cosentini probabilmente lo voteranno! Questa è la gravità, hanno distrutto la sanità cosentina, io avrei voluto vedere non 100 persone, ma 1.000, 2.000, gente che dice basta, non puoi ricandidare ancora gente che è 35 anni che fa politica. Basta!".

