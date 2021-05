PiazzaPulita, Claudio Borghi contro Tomaso Montanari: "Con questa storia di far piangere i ricchi fate danni clamorosi"

28 maggio 2021 a

Si parla della tassa di successione rilanciata da Enrico Letta in studio da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 e Claudio Borghi si scontra con Tomaso Montanari: "Secondo voi è più sveglio l'imprenditore Preatoni o Letta? Secondo voi rimane a farsi tassare da Letta? La sede principale dei suoi affari è in Estonia. Ma voi geniali pensatori di sinistra ogni volta che venite fuori con questa storia di far piangere i ricchi fate danni clamorosi", sbotta il leghista. Che insiste: "Ma secondo voi chi in Italia ha un certo livello sta ad aspettare Letta o si sta già organizzando per portare fuori dall'Italia le loro proprietà?".

Quindi il professor Montanari risponde: "Mario Draghi ha stroncato la proposta. Perché è un governo di destra". Ribatte Borghi: "Perché sa come va il mondo". Quindi contrattacca: "Ma ha visto il gettito della tassa patrimoniale in Germania? E' la metà di quello che paghiamo noi con l'Imu. E' così bassa la tassa in Germania che conviene anche a loro pagarla", prosegue Claudio Borghi. "Noi per le case paghiamo già di Imu venti miliardi di euro all'anno".

Letta aveva detto che "chi è molto ricco è giusto che una parte la dia a chi non ha avuto la stessa fortuna. Il ceto medio non deve aver paura, non verrà toccato da questo provvedimento". E ancora, aveva aggiunto il segretario del Pd nell'ultima puntata di Che tempo che fa, su Rai tre, ospite di Fabio Fazio: "Ho fatto questa proposta per il motivo per cui sono tornato in politica, mi sono detto il nostro paese deve tornare a essere attrattivo per i giovani, mi sono detto 'voglio fare tutto il possibile per i giovani'".

