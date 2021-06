Alessia Morani, figuraccia storica sul vaccino? "Allucinante, studia": Claudio Borghi la travolge e lei balbetta

09 giugno 2021 a

a

a

Duro botta e risposta sui vaccini tra Alessia Morani, deputata del Pd, e Claudio Borghi, deputato della Lega. Tutto nasce dall'intervento dell'economista in aula a Montecitorio, in cui si è detto contrario alla vaccinazione per i più piccoli. "Durante la pandemia ci sono stati fra i minori zero morti per il Covid-19, perché i 24 decessi segnalati sono morti tutti per patologie diverse e pregresse. Al contrario un rischio minimo viene a sorgere con la vaccinazione". "Perché far correre dei rischi ai minori a fronte di un rischio zero di mortalità, a parte alcune categorie specifiche e numericamente secondarie?", chiede dunque Borghi: "Non sarebbe meglio pensare bene a questa politica prima di applicarla?".

"Vaccini e tumori, un rischio inaccettabile". Il Nobel Montagnier gela il mondo: la sua teoria | Video





Su Twitter la Morani va su tutte le furie: "Il deputato della Lega Borghi sta dicendo in aula che i bambini non devono essere vaccinati contro il Covid. Ha anche dichiarato che sono morti solo 24 ragazzi perché avevano patologie pregresse. Allucinante".

Secca replica del diretto interessato: "Allucinante è che tu non sappia i dati ufficiali. Studia". A Montecitorio, infatti, l'economista leghista aveva fatto riferimento a notizie ufficiali su contagiati e morti per coronavirus fornite direttamente dall'Iss.

Drammatico scambio di persona, vaccinata a 9 anni al posto del padre: le conseguenze, medico licenziato in tronco

Come ricorda anche il Giornale, la Morani non è nuova a risse sul tema vaccini. Particolarmente "accalorato" il confronto di qualche settimana fa con il senatore Gianluigi Paragone, ex M5s oggi di Italexit. "Vorrei chiedere al senatore Paragone se si vaccinerà, perché a Pesaro, la città in cui vivo, tra i leader dei No Vax c’è lui, insieme a Povia e a Fusaro. Ricordo che il vaccino è lo strumento principale per combattere la pandemia". Di fronte ai dubbi opposti da Paragone, la Morani era esplosa: "Vergognati, stai facendo danno al tuo Paese" guadagnandosi un "nazista nella testa" da Paragone. "Non c’è l’obbligatorietà - era stata la sua risposta - e quindi io non mi vaccino".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.