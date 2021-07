L'aria che tira, rissa La Russa-Meli: "Difendo i novax? Sei sorda, ci vuole un otorino bravo"

27 luglio 2021 a

Nella puntata di martedì 27 luglio de L’aria che tira - Estate, condotta da Francesco Magnani, non potavano mancare le discussioni sul green pass. Ignazio La Russa ha ribadito una volta di più la linea di Fratelli d’Italia, fortemente contraria all’introduzione del certificato verde. “Non può essere uno strumento coercitivo per costringere le persone a vaccinarsi - ha dichiarato La Russa in diretta su La7 - se vuoi che la gente si vaccini metti l’obbligo se hai il coraggio”.

“Ti assumi la responsabilità - ha aggiunto - ma non puoi usare il green pass, questo è sbagliato. La nostra posizione non cambia, caro governo assumiti le tue responsabilità”. Piccata la reazione di Maria Teresa Meli: “Ma l’obbligo vaccinale non si può mettere, lei lo sa benissimo, che sta dicendo”. La Russa ha replicato sostenendo che la giornalista è la “bandierina del governo”, anche se poco prima aveva criticato l’esecutivo accusandolo di poco coraggio.

“Non ti vuoi vaccinare? Paga le tue cure allora”, ha controbattuto la Meli. “Noi siamo tutti vaccinati - ha dichiarato La Russa - con chi ce l’hai?”, “col suo partito che difende quelli che non vogliono vaccinarsi”, “tu devi essere sorda, ci vuole un otorino bravo, vuoi sempre fare polemica con me”.

