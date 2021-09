L'aria che tira, Alessia Morani: "Salvini cala le braghe". Merlino sbalordita e il leghista Galli la zittisce: "Le faccio i complimenti".

13 settembre 2021 a

"Temo che la Lega non avrà il coraggio". Alessia Morani del Pd, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, la butta in politica e l'esponente del Carroccio Dario Galli, in collegamento insieme a lei, rispedisce la polemica al mittente, senza passare dal via.

"Matteo Salvini ha già detto che lui non vuole sentirne parlare, lo aveva già detto per la verità sul Green pass e ha già calato le braghe su tutto, come sta facendo su ogni affermazione che fa - attacca la Morani -. Non si possono utilizzare termini con connotazione positiva come coraggio quando poi quando sarà ora non ce l'avrà". "Voglio farle i complimenti per l'armonia che regna nel governo", ironizza la Merlino, visibilmente spiazzata e stupefatta per il siluro sganciato dall'esponente del Pd.

Quindi la parola passa a Galli, che con grande tranquillità replica secco: "Complimenti per aver riportato lo standard ideologico solito di tutte le altre trasmissioni, mentre eravamo partiti molto bene con l'atteggiamento laico della conduttrice. Si sta facendo confusione tra vaccino e Green pass. Noi come Lega non abbiamo nulla da dire, non so più come dirlo. Capisco che la sinistra, tra Ddl Zan e Ius soli, vorrebbe che la Lega fosse fatta così... Ma non è così. Sui vaccini non abbiamo nulla da dire, siamo d'accordo che ora è l'unico strumento e che dovrebbe vaccinarsi il maggior numero possibile di persone, ma abbiamo un retroterra ideologico che ci rende contrari agli obblighi. Se il Pd è così convinto, presenti una proposta di legge chiara in Parlamento, noi voteremo secondo le nostre idee".

"Ma a questo punto, cara Morani e Galli, possiamo ipotizzare che il governo stia andando verso un obbligo vaccinale su cui la Lega non avrà una posizione pregiudiziale?", chiede la Merlino. "Noi siamo contrari - la interrompe Galli -, come sull'Imu sulla prima casa. Chi lo vuole, proponga una legge e vedremo come finirà in Parlamento".

