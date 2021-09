L'aria che tira, La Russa travolge all'improvviso Alan Friedman: "Vergognati, io ricordo". Cos'è successo?

17 settembre 2021 a

"Che mi dice di Biden? Che mi dice di Biden?". Ignazio La Russa fuori controllo. Alan Friedman è in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 per presentare il suo prossimo libro. Ma il senatore di Fratelli d'Italia ha la memoria lunga, bofonchia e borbotta, scuote il capo e la Merlino non può fare a meno di chiedergli cosa stia succedendo. E qui il meloniano parte in quarta attaccando frontalmente il giornalista americano, storicamente liberal e schierato a sinistra.

"Mi faccia dire, elogiava Biden, si vergogni di quello che ha detto di Trump, io me lo ricordo parola per parola quello che lei diceva di Trump. Vergognati!". E mentre la Merlino prova a riportare la calma, assolutamente spiazzata dall'assalto all'arma bianca di La Russa, l'ex colonnello di Alleanza Nazionale ricomincia: "Ma deve parlare lui dell'economia italiana? Ma chi è?", commenta a proposito della imminente fatica elettorale di Friedman.

A sua volta l'americano, inquadrato dalla regia, sgrana più volte gli occhi poi si porta l'indice alla tempia come dire "questo è matto". "Friedman era grande fautore della vittoria di Biden e diceva che Trump avrebbe distrutto l'America", ricorda l'antefatto la Merlino, sempre più in difficoltà nell'arginare i suoi ospiti. "Invece l'ha distrutta Biden!", rincara La Russa con un sorriso mefistofelico: "Meraviglioso proprio...". Già, meraviglioso.

