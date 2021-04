Alan Friedman, la vergogna contro Salvini e Meloni: "Quarta ondata, estate rovinata. Una gara nella destra estrema"

23 aprile 2021 a

a

a

Ospite di Coffee Break Alan Friedman commenta gli ultimi sondaggi che vedono la Lega calare e Fratelli d'Italia crescere. Nel farlo però il giornalista americano non dimentica le sue posizioni politiche e si lascia andare all'ennesimo aggettivo non richiesto: "C'è una gara nella destra estrema su chi è più destra". Il riferimento è ovviamente a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Spesso - prosegue in collegamento con Andrea Pancani - la destra italiana è come quella americana, accetta l'appoggio dei proud boys, di CasaPound, dei no-vax. E quindi io credo che Salvini stia cercando di fare rumore perché vuole ritagliarsi uno spazio nella destra urlante, vuole gridare più forte della leader di FdI".

"Battutista che si arrampica sugli specchi", ma che roba è?". Alan Friedman fatto a pezzi da Striscia: ciò che (forse) vi era sfuggito | Video

Ma non è finita perché il giornalista accusa il segretario del Carroccio di non avere altro a cui appellarsi: "Non c'è più il problema immigrazione e non può più attaccare l'Europa, quindi sfrutta la questione della sanità pubblica e delle vaccinazioni in un momento critico per l'Italia, facendo un disservizio alla nazione". Secondo Friedman però gli errori dell'ex ministro sono due: "Il primo sfidare il governo Draghi in un momento in cui l'Italia deve presentare il Recovery Plan. Questo significa fare una brutta figura in un momento cruciale".

Minzolini? Non proprio: come lo chiama Alan Friedman. Merlino in lacrime, stop alla diretta | Video

Poi, e qui sarebbe il secondo sbaglio: "Non ha capito che una grande parte della Lega non vuole la quarta ondata e che l'estate venga rovinata, quindi capisce che è meglio l'approccio di Draghi tappa per tappa che gli attacchi strumentali". Non è la prima e non sarà l'ultima delle invettive che il giornalista statunitense riserba a Salvini. Qualche puntata a dell'Aria Che Tira Friedman se ne usciva così sul Carroccio: "Laddove la Lega amministra in modo serio e pragmatico le regioni come Lombardia o Veneto vedo successo e buon governo. Dove invece si fa la politica di mojito, di odio e citofono va male, forse Salvini deve chiedersi se la sua insistenza sulle provocazioni estremiste è così efficace". Nulla di nuovo, dunque, sotto il sole.

"Questo lo dica al suo amico Friedman". Brunetta spietato, risponde così a Myrta Merlino; il gelo a L'aria che tira | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.