Zona Bianca, Matteo Bassetti sbotta con l'avvocato no-pass: "Dice c***te, si deve vergognare"

Matteo Bassetti ha perso la pazienza con l'avvocato Olga Milanese del Comitato Referendum No Green Pass. Lo scontro è avvenuto durante il collegamento con Zona Bianca, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Di fronte alle tesi portate avanti dalla donna, l'infettivologo del San Martino di Genova scuoteva la testa e ripeteva: "Basta, basta! Non se ne può più!". Bollando, poi, le dichiarazioni della Milanese come "contro-scientifiche".

Al centro del dibattito l'introduzione del super Green pass, che sarà in vigore in Italia a partire dal 6 dicembre e permetterà solo a guariti e vaccinati di ottenere il certificato verde. In particolare si stava discutendo della ragionevolezza della misura, suffragata dai dati scientifici. A tal proposito l'avvocato ha contestato le affermazioni di Bassetti e poi, dopo aver elencato una serie di numeri, ha detto: "Ci sono dei diritti che sono considerati intangibili e inviolabili, che non possono essere estirpati dalla persona umana...".

Ed è allora che Bassetti ha iniziato a sfogarsi: "Basta! Non è possibile che per ogni affermazione scientifica ci debba essere un'affermazione contro-scientifica. Non è possibile! Questa non è informazione... Non è un diritto, perché lei dice una serie di cretinate che non ha il diritto di dire davanti a milioni di persone". Poi, dopo aver smontato i numeri citati dalla No Green pass, l'infettivologo ha chiosato: "Lei si deve vergognare!".

