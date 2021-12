Non è l'arena, Roberto D'Agostino: "Ma è quello col braccio in silicone? Me ne vado". Entra Guido Russo, si scatena il caos

09 dicembre 2021 a

Il "siliconato" entra in studio da Massimo Giletti a Non è l'Arena e Roberto D'Agostino minaccia di andarsene a tempo di record. Mister Dagospia non si trattiene parlando di Guido Russo, il dentista no vax di Biella che si è presentato all'hub vaccinale con una protesi di silicone sul braccio per farsi vaccinare (per finta) e ottenere così il Green pass senza farsi inoculare il siero. Una truffa che ha scatenato l'indignazione del mondo scientifico e delle istituzioni (la dottoressa Maria Rita Gismondo, ospite di Giletti, si è detta "offesa come medico") e la goffa auto-difesa del dentista: "La mia era una provocazione per sollevare il problema", ha detto da Giletti.

D'Agostino si è indignato in via preventiva: "Il signore 'siliconato' è vaccinato? Se non è vaccinato me ne vado! Non voglio stare con un no-vax", ha minacciato Giletti mentre Russo assisteva alla scena guardando le inquadrature da dietro le quinte, pochi secondi prima di entrare per essere intervistato.

"Se è entrato qua deve obbligatoriamente avere il Green pass. Tant'è che alcuni no vax non sono entrati qui, sono rimasti fuori perché non volevano fare nemmeno il tampone, come la Schilirò. Prima di dare giudizi, ascoltiamolo". "Se possiamo dare giudizi sull'Aifa - interviene polemicamente Gaia Tortora, giornalista del TgLa7 che con il direttore Enrico Mentana ha sancito la censura alle posizioni no vax - possiamo dare giudizi anche su chi fa una roba del genere eh...". "Avete dato", la rintuzza Giletti.

