L'aria che tira, Pierpaolo Sileri asfalta Gianluigi Paragone: "Solo gli stupidi non cambiano idea. Senza negare l'Olocausto..."

"Discutiamo di green pass ma non di vaccino, ti prego!". Pierpaolo Sileri ha fatto questa richiesta a Gianluigi Paragone a L'Aria che tira su La7. Il sottosegretario alla Salute ha spiegato che non si può mettere in discussione l'effettiva utilità del vaccino. Sarebbe come dire che le terra è piatta o peggio come negare l'Olocausto. A quel punto, però, il senatore del gruppo misto gli ha lanciato una frecciatina: "Siamo entrati in Parlamento con la stessa formazione politica - ha detto riferendosi al Movimento 5 Stelle -. E ci ritroviamo come sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno Carlo Sibilia, lo conosci?".

Paragone poi è andato avanti: "Prova ad andare sulla pagina Wikipedia di Carlo e leggi le sue posizioni sulle teorie del complotto e sull'atterraggio sulla Luna. Il mondo dei 5 Stelle, che è arrivato in Parlamento, era un mondo che sui vaccini non la pensava come stai dicendo tu adesso, anzi accarezzava il pelo ai No Vax". Parole forti, a cui Sileri ha risposto: "Io invece ti invito ad andare a prendere le mie interviste sui vaccini in campagna elettorale", spiegando che le sue posizioni sull'argomento sono sempre state le stesse. E poi ha sottolineato: "Solo gli stupidi non cambiano idea".

Parlando del Covid nei bimbi, invece, il sottosegretario ha detto: "Abbiamo avuto quasi 900mila bambini e adolescenti positivi e di questi circa l'1% è andato in ospedale. I decessi, pur sempre drammatici, sono rimasti bassi per fortuna". Adesso, però, il problema riguarda il numero dei contagi e gli effetti a lungo termine del virus: "Il rischio del long-Covid stimato da vari studi è del 10-12% anche nei bimbi asintomatici. Ci tengo sempre a sottolineare che Sars-CoV-2 può ucciderti, guarisci nella stragrande maggioranza dei casi ma in mezzo vi sono tantissime altre patologie che stiamo imparando a conoscere oggi. L'unica cosa sperimentale è il virus".

