DiMartedì, Sileri urla contro il filosofo e Floris spegne il microfono: caos in diretta in studio

15 dicembre 2021 a

a

a

La regia di DiMartedì è costretta a chiudere il microfono a Pier Paolo Sileri, ma il sottosegretario alla Salute continua a inveire contro il professor Andrea Zhok, docente di filosofia politica a Milano e critico su vaccini ai bambini e sul Green pass.

"Gravi effetti collaterali", "Fatti curare da Goolge": vaccino e aspirina, volano stacci tra il filosofo e Parenzo | Video

In studio l'atmosfera si scalda subito. "Nessuno sta dicendo di non curare le persone o di non vaccinarle - sottolinea Zhok in collegamento con Giovanni Floris -. Stiamo dicendo che i vaccini vanno fatti in maniera selettiva e non a tappeto e che le terapie vanno effettuate in maniera adeguata. Non capisco dunque questo riferimento al Darwinismo...".

"Mai ospitato un no-vax in tv". Quel messaggio di Mentana ai colleghi che fa tremare La7

"Glielo spiego subito - lo interrompe Sileri, che a stento trattiene una certa rabbia -. Questo docente dice una marea di baggianate. Quanti sono i ragazzi che sono andati in ospedale tra gli 850mila positivi in età pediatrica? Non lo sa? Non lo sa perché lei non sa nulla, lei è il classico sofista, viene qui con 4 numeri, fa il gioco delle tre carte e dice delle stupidaggini enormi". Floris annusa l'aria e cerca di ironizzare: "Il filosofo sa di non sapere...".

"Come trasformare il Covid in una banale influenza": fine-pandemia, la profezia di Antonella Viola

Troppo tardi: Sileri e Zhok si parlano sopra, si alza il tono delle voci. "Non sa nulla! Zero, zero, zero!", urla Sileri. "Qual è la maggior emergenza per i bambini nelle terapie intensive?", chiede polemicamente il filosofo. "Si faccia un giro a Napoli - esplode Sileri - e si troverà ospedali pediatrici pieni con bambini di un chilo e mezzo intubati. Lei non sa quello che dice! Lei non sa quello che dice!". Floris fa abbassare il microfono a Sileri, che continua a urlare. "Sono convinto che non sia il modo per chiarire i dubbi, insultarsi", è il commento dell'imbarazzatissimo conduttore.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.