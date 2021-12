Non è l'arena, Massimo Giletti sbotta con Sandra Amurri: "E togliti questa mascherina!"

16 dicembre 2021 a

Alta tensione in studio a Non è l'arena, su La7, tra Zeno, giovane No vax e No green pass, e Sandra Amurri, giornalista ospite fissa di Massimo Giletti. "Lui non è vaccinato? Allora mi metto la mascherina", è la reazione della Amurri, seduta a fianco del ragazzo (a distanza di sicurezza). "Fa bene... - la provoca lui -. Io ho il tampone negativo, le ce l'ha? L'ha fatto?". Francesca Donato, europarlamentare no vax, incalza la Amurri: "Ma se lei è vaccinata perché si mette la mascherina?". La situazione degenera velocemente. "Sandra, è a due metri da te", prova a placare la Amurri Giletti. "Io do rispetto se lei dà rispetto", aggiunge Zeno. "Lei non sta bene", replica la giornalista esterrefatta.

"Zeno è una partita persa", gli dà man forte la Donata. "Lei non si deve permettere, io non l'ho insultata, ho solo detto che mi metto la mascherina ed è mio diritto. Cambi tono".

"Lei dice che siamo un branco di ignoranti però non insulta, vero?", chiede ancora Zeno. "Io capisco che voi siete qua per avere un po' di visibilità. Dopo aver detto le stupidaggini oggettivamente false...". La Amurri riaccende la bagarre, parlando ora con il ragazzo ora con la Donato, dall'altra parte dello studio. Deve intervenire Giletti, innervosito: "Togliti sta mascherina, dai, stai a due metri e mezzo". "Io il Covid non me lo voglio pigliare. Io sono vaccinata e lo prendo in forma lieve, ma non voglio prenderlo neanche in forma lieve".

