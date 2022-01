Giorgia Meloni, attacco brutale al "fallito" Roberto Speranza: una foto per distruggerlo, "dimissioni subito"

19 gennaio 2022 a

a

a

Attacco totale a Roberto Speranza, quello mosso ancora una volta da Giorgia Meloni. Alla leader di Fratelli d'Italia basta un tweet per "distruggere" il contestato ministro della Sanità, sempre in sella, sempre al suo posto nonostante una lunga sequenza di errori, scandali, magagne e "fallimenti", per usare le parole della Meloni.

"Una lezione alla sinistra". Mentana a valanga: applaude la Meloni, la figuraccia epica del Pd | Guarda

Il concetto espresso dalla leader di FdI è semplice: "Dimettiti". Dunque, ecco che su Twitter rilancia una foto di Speranza, su cui campeggia la scritta: "Missione fallita". Dunque, nel fotomontaggio vengono ricordate tre delle principali responsabilità del titolare del dicastero: piano pandemico non aggiornato, cure domiciliari ignorate e in definitiva "sanità al collasso".

Sale solo Giorgia Meloni. Sondaggio-TgLa7, cifre sorprendenti: chi è crollato, l'indizio a una settimana dal Quirinale

Rilanciando l'immagine, la Meloni ci aggiunge di suo pugno: "Speranza, il ministro immune alle sue responsabilità, colleziona un fallimento dopo l'altro. Quanti altri danni deve fare ancora prima di essere rimosso?", conclude Giorgia Meloni, ponendo un interrogativo sacrosanto e che, però, ancora (incredibilmente) non ha una risposta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.