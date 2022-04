Alessandro Orsini contro Vespa: "Caro dottore, con tutto il rispetto...". Vaffa senza precedenti a Porta a porta

10 aprile 2022 a

"Non ci metterei mai piede". Alessandro Orsini sceglie la sua pagina Facebook per lanciare un messaggio, anzi una risposta categorica a Bruno Vespa. Intervistato da Repubblica, il conduttore di Porta a porta non era stato affatto tenero con il professore, nell'occhio del ciclone (televisivo) per le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina considerate da molto in odor di "filo-Putinismo". "È un mio difetto, ma non l'ho mai ascoltato - premette il conduttore -. Se è vero quello che leggo, no, non lo avrei invitato. La pandemia ci ha insegnato quanti danni può fare una informazione distorta. L'estremismo No Vax portato in televisione ha sulla coscienza tante anime fragili. Con la guerra non si può commettere lo stesso errore. È in gioco la civiltà occidentale, la libertà per cui si sono battuti i nostri padri. Da una legittima critica agli errori degli ucraini in passato, non si può passare al né né tipico di troppi italiani".

Risposta piccata di Orsini: "Caro Dottor Bruno Vespa, ci tengo a farle sapere, molto rispettosamente, che non metterei piede nella sua trasmissione per nessun motivo al mondo. Quanto ai suoi inviti alla corretta informazione, sempre rispettosamente, le confesso che guardo Porta a Porta soltanto quando mi perdo le ultime dichiarazioni del governo (di turno)". Polemico e puntuto, non c'è che dire. D'altronde, Orsini ha ormai dimestichezza con la comunicazione televisiva.

Ospite di Accordi e Disaccordi, ha detto nuovamente la sua sull'Ucraina lanciandosi in una fosca profezia: "Stiamo preparando la Terza Guerra Mondiale per i nostri bambini. Non sono tanto preoccupato per me stesso, se devo morire in una guerra lo posso accettare. Sono preoccupato per i nostri figli. Se non scoppierà a causa dell'Ucraina, la terza guerra scoppierà tra 5 o 10 anni. Le dinamiche che portano le grandi guerre in Europa sono sempre le stesse. Se entriamo nell'ottica che Putin è un criminale che vuole invaderci tutti, se la terza guerra mondiale non scoppierà adesso per l'Ucraina, scoppierà per i paesi baltici o per la Finlandia".

