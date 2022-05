CartaBianca, Orsini insulta Ruggieri: "Lei è un cretino, un minus habens"

18 maggio 2022 a

a

a

"Lei è un mitomane". "E lei è un cretino". Sembra L'allenatore nel pallone ma è CartaBianca: botte da orbi tra Andrea Ruggieri di Forza Italia e Alessandro Orsini, il professore diventato famoso per qualche sua uscita "estrema" sulla guerra in Ucraina. Bianca Berlinguer, per la prima volta, invita il suo ospite in studio per un contraddittorio, con Maria Elena Boschi di Italia Viva e, appunto, il forzista di Ruggieri. Buona idea, ma non riuscitissima: è finita a insulti.

"Se cacciamo gli idioti, in tv non resta nessuno": gli insulti ad Alessandro Orsini e la lezione di Vittorio Feltri

"Non è che i suoi problemi Putin se li può risolvere invadendo l'Ucraina", sottolinea Ruggieri ribattendo alle osservazioni di Orsini, secondo cui le preoccupazioni di Mosca per l'accerchiamento Nato sarebbero normali. "Quello che Putin ci sta dicendo è che se noi gli mettiamo i soldatini e i carri armati al confine non gli va bene", inizia a spazientirsi il professore. "Lei è un uomo sicuramente intelligente, non c'è bisogno di fare 'disegnini', 'soldatini'. Non è che siamo tutti più scemi di lei, professore", si irrita il forzista. E Orsini lo gela: "Nel suo caso qualche dubbio lo avrei".

"Sorvolo sugli insulti...": la lettera con cui Alessandro Orsini demolisce il "Fatto Quotidiano"

"Ho lavorato per 13 anni in televisione, di gente frustrata come lei che cerca di fare qualunque cosa pur di farsi riconoscere ne ho vista a decine", è la stoccata di Ruggieri che definisce "mitomane" Orsini. A quel punto, scatta la definizione che potrebbe creare non pochi problemi in Rai: il prof definisce "cretino" Ruggieri. "Per me è fondamentale aver detto queste parole all'onorevole - è poi la sua auto-difesa, piuttosto sconcertante -, perché devo dimostrare che non bisogna avere paura di un parlamentare prepotente. È un problema pedagogico".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.