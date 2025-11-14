Scanzi insulta Vespa, "Lo dici a tuo figlio". Replica raggelante

Nervi tesi a E' sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. D'altronde, quando al dibattito partecipa Andrea Scanzi, dalla fumantina verve polemica, il rischio di finire sopra le righe è sempre alto. E a farne le spese questa volta è Bruno Vespa, interlocutore della penna del Fatto quotidiano.

Le opinioni dei due giornalisti su immigrazione irregolare e politiche sui rimpatri messe in atto dal governo di Giorgia Meloni sono diametralmente opposte. Secondo Scanzi, la premier "aveva promesso che avrebbe risolto tutto e subito e poi ha dato la colpa alla magistratura. È un altro fallimento e c'è poco da girarci intorno".