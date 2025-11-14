Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Scanzi insulta Vespa, "Lo dici a tuo figlio". Replica raggelante

venerdì 14 novembre 2025
Scanzi insulta Vespa, "Lo dici a tuo figlio". Replica raggelante

2' di lettura

Nervi tesi a E' sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. D'altronde, quando al dibattito partecipa Andrea Scanzi, dalla fumantina verve polemica, il rischio di finire sopra le righe è sempre alto. E a farne le spese questa volta è Bruno Vespa, interlocutore della penna del Fatto quotidiano.

Le opinioni dei due giornalisti su immigrazione irregolare e politiche sui rimpatri messe in atto dal governo di Giorgia Meloni sono diametralmente opposte. Secondo Scanzi, la premier "aveva promesso che avrebbe risolto tutto e subito e poi ha dato la colpa alla magistratura. È un altro fallimento e c'è poco da girarci intorno".

Otto e mezzo, il fango di Andrea Scanzi: "Se fossi Mamdani avrei paura"

Zohran Mamdani è appena stato eletto come nuovo sindaco di New York e la sua ascesa subito ha scatenato i dibatti...

Mentre Scanzi tuona, in studio Vespa scuote il capo e poi lo interrompe: "Abbi pazienza, Scanzi...". Basta questa blanda contestazione a far scattare il giornalista del Fatto: "Abbi pazienza lo dici a qualcun altro, Vespa". La Berlinguer cerca di sedare la rissa sul nascere, ma è già troppo tardi.

"Io - prosegue Scanzi come un Caterpillar - ho avuto così tanta pazienza che ti ho ascoltato, quindi adesso tu ascolta me. Ti ripeto: sull'Albania, la Meloni ha detto sciocchezze industriali, stiamo sprecando soldi. Se devi venire in tv e negare ogni fallimento di Giorgia Meloni, te ne do atto. Ma abbi pazienza lo dici a tuo figlio, a un bimbo, non a me". Non pago, va ancora più sul personale: "Sei patetico quando difendi la Meloni, se la vuoi difendere anche qui, te ne do atto".

È sempre Cartabianca, Scanzi: "Chi c'è dentro Fratelli d'Italia"

"Fratelli d'Italia ha la storia di Fratelli d'Italia": Andrea Scanzi lo ha detto in collegamento con B...


La replica di Vespa? Arriva dopo alcuni minuti ed è da gran signore: "Non rispondo a una persona maleducata come Scanzi - spiega rivolgendosi alla conduttrice -, quindi rispondo a te".

tag
bruno vespa
andrea scanzi
è sempre cartabianca
bianca berlinguer
giorgia meloni

Tele...Raccomando Cinque minuti, con Vittorio Sgarbi Vespa fa lo scoop

Garlasco Garlasco, Antonio De Rensis rivela a Bruno Vespa "Cosa accadrà a dicembre"

La premier Albania, Meloni fa impazzire le toghe: "Hanno provato a fermarci, ma andiamo avanti"

ti potrebbero interessare

Cinque minuti, con Vittorio Sgarbi Vespa fa lo scoop

Cinque minuti, con Vittorio Sgarbi Vespa fa lo scoop

Klaus Davi
L'Eredità, Alessandra fallisce la Ghigliottina? Rivolta contro Liorni e autori: "Ridicoli"

L'Eredità, Alessandra fallisce la Ghigliottina? Rivolta contro Liorni e autori: "Ridicoli"

Redazione
Jannik Sinner, il campione stravince anche in video

Jannik Sinner, il campione stravince anche in video

Klaus Davi
Affari tuoi, rovinata da nonna Silvana: la sua faccia

Affari tuoi, rovinata da nonna Silvana: la sua faccia