È sempre Cartabianca, Donzelli gela Berlinguer: "Mi lascia almeno la faccia?"

Seratina movimentata a È sempre CartaBianca, il programma di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer e monopolizzato dal duello rusticano tra Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, e Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano. La partenza è tutto sommato soft, quasi “telefonata”. L’onorevole difende il ddl Sicurezza («Noi stiamo provando a portare un po’ di regole, la sinistra invece occupava il Parlamento dicendo che eravamo liberticidi»), la conduttrice lo stuzzica («Come mai i reati rispetto al 2022 sono aumentati?») e il giornalista lo contesta: «Serve a fare propaganda perché sono tutti reati aggiunti sulla base dell’algoritmo del popolo. Qualche misura è giusta, quella sui borseggi, altre mi sembrano specchietti per le allodole, altre non servono, altri servono perché non si possa protestare contro il governo».

E giù altre critiche: «Non si vede il manico, avete promesso mari e monti ma non si vedono né i mari né i monti, è sempre colpa della sinistra, dei giudici, della luna, del cielo». Donzelli ascolta, si spazientisce, viene redarguito dalla Berlinguer: «Non faccia quell’aria...», «Neanche l’aria va bene? Mi lasci almeno la mia faccia!», «Tanto lo so che viene qui volentieri».