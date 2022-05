CartaBianca, Maria Elena Boschi umilia Orsini: la sua faccia davanti al raptus del professore

18 maggio 2022 a

Diventa subito virale il video di Alessandro Orsini e Maria Elena Boschi a CartaBianca. Il professore affronta il tema della guerra in Ucraina come una delle sue classiche "lezioncine", con toni vagamente dileggiatori per chi gli è di fronte. E la Boschi, inquadrata dalla regia di Rai3, lo guarda alzando gli occhi al cielo. Pochi secondi, sufficienti insieme al resto del confronto a motivare la battuta di Luca Bottura, su Twitter: Quando un professore che la butta in caciara da poco incontra una Boschi che la butta in caciara da sempre, il professore è un uomo morto".

"Putin in difficoltà? Adesso vi dico io che cosa farà", la "profezia" da incubo di Orsini

Per la prima volta da quando è ospite della Berlinguer, Orsini si trova ad affrontare un contraddittorio. Ne escono perle sublimi come questa: "Il discorso dell'onorevole è pieno di buon senso, condivido quasi tutto quello che ha detto". E la Boschi lo gela: "Adesso comincio a preoccuparmi professore".

Altri sapidi scambi di vedute: "Tutti vorremmo che ogni invio di armi possa essere l'ultimo", è l'ammissione della ex ministra. "Il presidente del Consiglio dovrebbe prendere un impegno su questo". "Ma non si può con un conflitto ancora in corso".

"Se cacciamo gli idioti, in tv non resta nessuno": gli insulti ad Alessandro Orsini e la lezione di Vittorio Feltri

Come detto, però, il passaggio memorabile è quello in cui Orsini, con tanto di "vocina", spiazza Berlinguer e Boschi: "Facciamo come con i bambini. Per me Hitler è cattivo, mostro, brutto, brutto, brutto. Olocausto orrore, orrore orrore. La frase non mi è uscita male, mi è uscita benissim perché sono un professore universitario". E nel frattempo, la faccia della renziana è tutto un programma.

