DiMartedì, scontro tra Serracchiani e Di Battista: "Non faccia quelle smorfie"

Scontro in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 13 settembre, tra Debora Serracchiani del Pd e Alessandro Di Battista. L'ex grillino attacca: "La maggior parte degli italiani non vi associa alla sanità pubblica o all'istruzione, non vi associa da tanti anni. Io un tempo vi votai poi mi disintossicai dal Partito democratico. Credetemi, fatevi un esame di coscienza, perché oggi siete percepiti come partito dell'establishment, vicino agli interessi delle multinazionali, come partito della guerra". E ancora, accusa Dibba: "Lo dico per voi, è brutto vedere da fuori un partito un tempo glorioso che sbandiera Berlinguer solo quando ne ha bisogno dal punto di vista elettorale. Considero una sciagura Giorgia Meloni come presidente del consiglio ma l'avete voluto voi".



Qui lo scontro a DiMartedì tra Debora Serracchiani e Alessandro Di Battista

"A me dispiace che lei parli così perché sta offendendo tutti quei militanti del Pd che stanno cercando di fare una campagna elettorale seria", ribatte Debora Serracchiani. A quel punto Di Battista comincia a fare delle smorfie e la piddina si infuria: "Non faccia così, sta offendendo tante persone". "Siete voi che avete offeso milioni di cittadini", contrattacca Dibba. "Lei sta parlando solo per slogan", risponde la Serracchiani. Ma l'ex grillino vuole l'ultima parola: "Lei risponda nel merito, sa dire solo che offendo".