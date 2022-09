In Onda, rissa Concita De Gregorio-Renzi: "Tra i suoi...", "Di cosa parliamo?"

18 settembre 2022 a

Alta tensione a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7, la puntata è quella di sabato 17 settembre. Ospite in studio ecco Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, finito nel mirino giusto qualche ora prima per aver utilizzato un jet privato per recarsi a Lugano. A sollevare la questione Angelo Bonelli dei Verdi, seguito a ruota da tutto il fronte ambientalista (e non solo).

E sul punto, Concita e Parenzo lo stuzzicano, lo pungono. E l'ex premier non arretra di un centimetro: "Di cosa stiamo parlando, del fatto che vengono utilizzati gli aerei privati? Perché c'è la questione ambientale? Ma avete idea di cosa serve per rimettere a posto l'ambiente in questo Paese? Le trivelle per il gas, eliminare il blocco delle sovrintendenze alle rinnovabili", e via discorrendo con un lungo elenco di misure.

Dunque Renzi aggiunge: "L'emissione che arriva da un aereo privato è minima. Ma se andiamo su questo terreno così banalmente populista, le emissioni fatte dagli aerei di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio in questi anni, dato che hanno sempre viaggiato con gli aerei privati, son ben peggiori". Poi la strepitosa cannonata ad Enrico Letta: "Non prendo il bus elettrico io. No". Ma la De Gregorio non molla: "Sì, ma tra i suoi elettori qualcuno avrà a cuore la questione delle emissioni". E Renzi, piccatissimo: "Ma certo! Ma la tutela dell'ambiente non la fai vietando i jet privati o alcuni tipi di automobili", ribatte. E via discorrendo, in un botta e risposta che si dilunga ancora per qualche secondo.