In Onda, Renzi demolisce il Pd e Parenzo sbrocca: rissa tutta da godere

18 settembre 2022 a

A In Onda - su La7, la puntata è quella di sabato 17 settembre - è Matteo Renzi show. Incalzato dalla coppia di conduttori rosso-spinta (con inclinazione al Pd), ecco che ingaggia battaglia sia con Concita De Gregorio sia con David Parenzo.

"Vuole far cadere altri governo?", chiede Concita. E il leader di Italia Viva replica: "Io penso questo, se ci sarà Giorgia Meloni premier, noi saremo all'opposizione. Così come non saremo col Pd, che ha scelto una strada suicida: allearsi con la sinistra radicale che era contro Draghi, inseguire il M5s. Ormai il Pd, sul reddito di cittadinanza e tutto, insegue il M5s: il Pd ormai è il generico del M5s", picchia durissimo.

E Parenzo, di fronte a un simile attacco al 'suo' Pd, ecco che reagisce con stupore e stizza: "Addirittura? Anche dopo il voto nessun dialogo?". "No", taglia corto Renzi.

Dunque, l'ex premier riprende: "Noi avevamo ragione sul Mes sanitario. Sulle infrastrutture: avevamo ragione su trivelle e tap e sul rigassificatore di Piombino". E Parenzo scatta ancora in difesa dei dem: "Ma questo lo dice anche il Pd". "No, il Pd di Piombino è contrario. Quello nazionale è incerto", lo sistema Renzi. "A questo punto noi stiamo all'opposizione, se il governo Meloni si formerà", conclude un Matteo Renzi assolutamente scatenato.