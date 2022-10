Salvini replica a Calenda: "Oltre a insultare, questo signore..."

08 ottobre 2022 a

Altro giro, altro insulto a Matteo Salvini. Ad aprire il fuoco contro il leghista è il "twittarolo matto", Carlo Calenda, mister Azione, che in tandem con Matteo Renzi alle ultime elezioni ha fatto tutto, tranne che sfondare.

Ma procediamo con ordine. Calenda era ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, il programma de La7, dove contro il leader della Lega ha usato toni durissimi: "Quando è andato al governo ha fatto tutto tranne che quanto promesso e gli elettori se ne sono accorti". E ancora, commentando la possibilità che a Salvini possa andare il ministero dello Sviluppo Economico ha aggiunto: "Guardi, dopo Di Maio al ministero mancava solo Salvini poi lo possono chiudere". Non pago, Calenda aggiunge: "Non capisco quale sia il lavoro, al Viminale non ci stava mai".

Più che critiche, insulti. Tanto che Salvini sceglie di replicare su Twitter a Carlo Calenda. Lo fa rilanciando una sua foto, in calce la frase: "Salvini al Viminale? Non ha fatto nulla, non ci stava mai, disastroso e lacunoso". Ed eccoci dunque alla replica del leghista: "Ma oltre a insultare tutti e tutto, questo signore ha mai fatto qualcosa di positivo o risolto un problema a qualcuno? Non vedo l’ora che il nuovo governo cominci a lavorare, per passare dalle parole ai fatti", conclude Matteo Salvini.