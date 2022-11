Soumahoro, la frase che asfalta Bonelli in diretta: "Sei lì con lui"

29 novembre 2022 a

"Intuisco che si sta raccontando un mondo diverso da quello che vedo io, io vedo una maggioranza che lavora però forse voi siete più smaliziati di me". Alta tensione da Gaia Tortora a Omnibus, su La7, nella puntata di oggi 29 novembre tra il leghista Alberto Bagnai, il giornalista Francesco Verderami e Angelo Bonelli. In studio si parla dei fondi del Pnrr e rispetto a quanto detto da Raffaele Fitto, Bagnai premette che "la pioggia di miliardi del Pnrr di Conte e nell'approvazione del governo precedente, è diventata una rugiada di marchette".

A quel punto interviene Bonelli che è in collegamento: "Voi eravate nel governo con Draghi". "E tu Bonelli, sei in parlamento con Soumahoro...", ribatte Bagnani. "Ho detto queste cose anche quando ero al governo con Draghi", precisa il leghista. "Ho sempre fatto notare che se i prezzi raddoppiano con quei soldi fai la metà delle cose. E devi anche scegliere bene quali cose fare. Perché la bacchetta magica di Bonelli non c'è e la filiera delle rinnovabili può essere realizzata solo mettendosi nelle mani della Cina cosa che forse fa piacere a Bonelli".

Quindi Bonelli lo interrompe: "Voi ci avete messi nelle mani di Putin". "E la Germania ci ha messo del suo", lo mette a tacere Bagnai.

