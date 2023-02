Morani asfaltata da Matone: "Noi nelle carceri, ma non per i detenuti vip"

02 febbraio 2023 a

a

a

Volano stracci a Stasera Italia. Al centro della puntata di mercoledì 1 febbraio in onda su Rete 4, il caso Cospito e la posizione di Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro. Per l'occasione Barbara Palombelli ha chiamato a dire la loro opposizione e maggioranza. La prima rappresentata da Alessia Morani. La seconda da Simonetta Matone. L'esponente del Partito democratico critica l'attacco di Donzelli ai dem in carcere per Alfredo Cospito, ma anche i documenti citati alla Camera dal deputato di Fratelli d'Italia, secondo il quale non erano classificati o segreti. Il problema - esordisce - è la "natura delle informazioni divulgate in tutta Italia, informazioni segrete che non possono essere rese note e che mettono a rischio indagini su criminalità organizzata, mafia e movimenti eversivi".

"Un sistema che lo ha protetto": la durissima accusa di Alba Parietti

E ancora: "Cospito è un criminale pericoloso, il fatto che sia al 41 bis è che non poteva parlare con altri. Donzelli ha rivelato informazioni segrete che mettono in comunicazione Cospito con altri". Poi l'attacco a FdI: "In un Paese normale e non nella repubblica delle banane Delmastro e Donzelli dovrebbero essere mandati a casa, ma deve essere Giorgia Meloni a farlo".

"Disprezzo. Devi chiedere scusa": Barbara Palombelli massacra Capezzone | Video

Non manca la replica per le rime della leghista che sottolinea la doppia morale della sinistra: "L'opposizione fa l'opposizione ma mi meravigliano le posizioni del Pd - tuona la Matone -. L'intervento di Serracchiani prima del caso era un invito all'umanità e a valutare le condizioni del 41 bis a Cospito. Da giustizialisti sono diventati garantisti", continua ricordando che "fino a ieri il tema nel Pd era se fosse giusto il carcere duro per Cospito". Infine l'ultima stoccata: "Ieri sono andata a trovare in carcere alcuni detenuti ma non detenuti vip" come fa invece la sinistra.