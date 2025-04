Simonetta Matone a Quarta Repubblica: "Lutto inflitto dai giudici", scandalo in magistratura

Nel salotto di Quarta Repubblica si torna a parlare del caso del bambino "Luca" (nome di fantasia) che nel 2020 è stato affidato a una coppia della provincia di Varese, quando aveva solo un mese. Da che doveva essere un affido "ponte", Luca è rimasto con quella coppia quattro anni, prima che il Tribunale per i minorenni di Milano, con una sentenza dello scorso dicembre, ne decretasse l'adozione e il suo inserimento in una famiglia adottiva, diversa da quella con cui aveva vissuto fino a quel momento. Questi ultimi, disperati, avevano chiesto l'idoneità all'adozione, rigettata in prima istanza. Il caso ha suscitato grande clamore, con dure prese di posizione sulla stampa e sui social.

Ad esprimersi è Simonetta Matone, ospite di Nicola Porro, magistrato e politica italiana, deputata alla Camera per la Lega: "Se io vado in un canile municipale e chiedo di adottare un cane non me lo danno, devo fare prima 5 incontri preliminari per portarlo via. Questo bambino è stato ritenuto inferiore a un cane, perché è stato portato via dopo poche ore, dopo un incontro durato 2 ore e la cosa più atroce è che a questo bambino è stato comunicato che doveva lasciare quelli che lui chiamava mamma e papà da un giudice che si è recato nell'abitazione di questi signori. Oggi è arrivato questo provvedimento che rigetta la loro richiesta di affido in casi particolari. C'è un passaggio nel documento di rigetto atroce, in cui si dice che, poiché i genitori sono ricorsi alla mediatizzazione del procedimento, non è possibile rispettare il principio della continuità affettiva".