Centinaio attacca Boccia: "Stai cercando schiavi!", rissa a L'aria che tira

A L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, oggi martedì 28 marzo, ecco ospite in collegamento Francesco Boccia, freschissimo di elezione a capogruppo Pd al Senato. E altrettanto in collegamento, ecco Gian Marco Centinaio, il leghista e vicepresidente del Senato.

Prima, da parte del leghista, i complimenti all'avversario politico: "In primo luogo auguri di buon lavoro a Boccia. Ricordo però anche il lavoro della Malpezzi, quindi la ringrazio". E la Merlino si inserisce: "Una frecciatina?". No, no: lo dico da vicepresidente del Senato, non sono soltanto della Lega. E penso che la Malpezzi abbia fatto un grande lavoro, come credo lo farà Boccia", replica Centinaio.

Dunque, a stretto giro, ecco che il leghista passa all'attacco sul tema-immigrazione, di cui si stava discutendo nel corso della puntata: "Per quanto riguarda la questione-immigrazione stiamo tirando i numeri del Superenalotto. Sono convinto di una cosa e non lo dico solo da esponente della Lega: se il Pd ha tutte queste soluzioni, mi chiedo... hanno governato per dieci anni, dal 2013 al 2023. E insomma hanno sempre governato e le opposizioni le trova solo ora che è all'opposizione. Gli argomenti li dovevate tirare fuori prima".

"Ma siete stati al governo quanto al Pd!", replica Boccia. "Principi e valori - riprende Centinaio -? Ci sono milioni di italiani a casa senza lavoro. E il lavoro nel nostro Paese esiste. Altra cosa che penso sia importante è che bisogna capire quante persone in più esattamente ci vogliono". E Boccia: "Ci sono alcuni tipi di lavoro...". A questo punto, ecco che il leghista passa all'attacco: "No, no... allora stai cercando gli schiavi. Se stai cercando alcuni tipi di lavori, stai cercando gli schiavi"". E Boccia replica: "Se domani mattina hai bisogno di 100mila ingegneri elettronici trovi lavoro in tempo reale. Se hai bisogno 100mila operai impegnati in lavori pesanti fai fatica a trovarli". Lo scontro, ovviamente, continua.

