Licia Ronzulli smonta Borrelli: "Non attacco malattie", basta un gesto

28 settembre 2023 a

Alta tensione a L'Aria Che Tira nella puntata in onda giovedì 28 settembre su La7. Qui a scontrarsi sono Francesco Emilio Borrelli e Licia Ronzulli. "Un conto è fare la campagna elettorale - premette il deputato Alleanza Verdi e Sinistra sulla legge di Bilancio -, un altro è fare i conti con la gestione". "Sì, con quello che ci avete lasciato", interviene la senatrice di Forza Italia dando vita a un botta e risposta. "Senta - prosegue Ronzulli -, lei mi deve far parlare. È agitato questo qui stamattina. Le spiego una cosa da vicino".

E infatti l'azzurra prende la sedia e si posiziona proprio a fianco a Borrelli scatenando l'ironia di David Parenzo: "Ma dove va?". E subito il deputato provoca: "Non le piace come viene ripresa dalle telecamere, vecchia scuola berlusconiana". Ma Ronzulli non ha voglia di scherzare e continua: "Glielo spiego meglio, gli italiani hanno votato. Se ne deva fare una ragione, hanno scelto il centrodestra".

A quel punto è il conduttore a smorzare i toni: "Una comunicazione di servizio: le prossime sedie bisogna prenderle fisse, non con le ruote perché altrimenti il politico si sposta". Ronzulli allora rincara la dose: "Non abbia paura di un politico di centrodestra che le sta vicino, non le attacco nessuna malattia". "Mi avvicino anche io così stiamo tutti meglio", risponde Borrelli che interrompe sempre la collega che arriva ad accusarlo: "Ma questa mattina lei ha problemi di logorrea, mi faccia finire di parlare". Da qui la stoccata: "Questo governo non è stato scelto da giochi di palazzo come quello di Draghi".

