Gf Vip, Raffaella Fico lo accusa e Mario Balotelli sbotta: "Che pa**e, basta punzecchiare con cattiverie e bugie"

Mario Balotelli sbotta. Uno scontro a distanza dopo le ultime parole della sua ex, Raffaella Fico, che entra nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri, 13 settembre, appena la Fico è entrata nella casa del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - dopo 13 anni dal primo Grande Fratello - ha parlato anche di Balo. Tutto dopo una clip di presentazione che è andata in onda, la Fico ha tirato una frecciatina al calciatore che non è rimasto zitto.

Andiamo per gradi. Raffaella ha raccontato: “Posso dire di aver avuto almeno un grande amore. Quel mio compagno lo conoscete tutti. Con lui abbiamo avuto una bellissima storia. Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia Pia. E’ la gioia più grande della mia vita. Come voi tutti sapete il papà si era tirato indietro e io ho lottato tantissimo per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più, ma molto di più! Ormai ci siamo quasi, stiamo per entrare e devo dire che c’è un nome che…sai quelle persone che le guardi e non ti stanno simpatiche”.

E Super Mario, che da tempo è lontano dal gossip, non ha tardato a rispondere a tono alla sua ex. “Però pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che pa**e“, ha scritto. Le sue parole sembrano legate alle esternazioni della Fico ed ora potrebbe riaprirsi un altro capitolo. Arriverà nella casa del GF vip anche Mario Balotelli per un chiarimento? E' ancora troppo presto per saperlo.

