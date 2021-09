Gf Vip. Amedeo Goria e la rivelazione scabrosa su Maria Teresa Ruta: "Condizionata da quell'uomo"

Francesco Fredella 16 settembre 2021 a

a

a

I Goria tengono ancora banco nella casa del Gf vip. Adesso che è entrato Amedeo Goria si torna a parlare di loro. L'ex telecronista della Rai non fa sconti a nessuno e torna a parlare di Maria Teresa Ruta, sua ex moglie, che dopo la separazione si è rifatta una vita. “Maria Teresa è molto condizionata dal suo uomo, che è geloso. Quindi ha sempre paura di esporsi con me”, dice in una confessione senza freni e senza precedenti. Poi cerca di andare avanti dicendo altro, ma si ferma. Uno stop necessario per non commettere gaffe. Silenzio da parte della Ruta, che preferisce non parlarne.

Bomba su Amedeo Goria: "Lui è poligamo. Dentro alla casa del Gf Vip...", disastro in famiglia

Ma Amedeo è entrato nella casa da uomo libero, single. Non era fidanzato con Vera Miales? Pare proprio di sì, visto che sui social ha dimostrato di essere molto gelosa di Amedeo. “Tra di noi non ci sono segreti. Nessuno! Le altre? Quali altre? Conosco tutte quelle che vorrebbero provarci con lui. Quante volte ho risposto io ai loro messaggi dal suo cellulare, per gioco… Io sono la sola! L’unica! Quante malelingue, quanta cattiveria. Amedeo ha solo paura, ma sta imparando ad affrontarla e la supererà, insieme a me! Amore in questi primi giorni ti stai dimostrando in gamba. […] Continua così. Divertiti, ma ricordati che ti tengo d’occhio”, ha scritto la giovane modella. Quindi, dalle sue parole, sembra di capire che non è gelosa di Goria? I fan del Grande Fratello vip vorrebbero sapere qualcosa in più. Intanto, le reazioni più attese sono quelle di Maria Teresa Ruta. Che per adesso resta in religioso silenzio.

"Ce l'aveva giurato, invece...": Signorini stronca Raffaella Fico, la balla spaziale della showgirl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.