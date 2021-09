Gf Vip, confessione-choc di Ainett Stephens: raptus di Amedeo Goria nel cuore della notte, roba troppo spinta

16 settembre 2021 a

Subito bufera al Gf Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - su Amedeo Goria. Bufera ci si attendeva e così è stato, a tempo record. Già, perché il marito di Maria Teresa Ruta si sarebbe reso protagonista di qualche gesto di troppo con la meravigliosa Ainett Stephens, la "gatta nera" del Grande Fratello Vip. Gesti proibiti nel cuore della notte.

Una conferma è arrivata dalla diretta interessata, quando Francesca Cipriani, a bruciapelo, le ha chiesto: "Ma la notte allunga le mani? Ti allunga le mani?". E Ainett, lasciando ben poco spazio alle ambiguità, ha risposto con uno sguardo che la diceva lunghissima. Allibita la Cipriani. Insomma, Amedeo Goria avrebbe "allungato le mani" sulla Stephens.

Un caso che ha subito scatenato la sollevazione dei social, dove i twittaroli che seguono il Gf Vip invocano a gran voce la "cacciata" di Amedeo Goria dal reality. Il padre di Guenda Ruta, insomma, subito nel mirino, anche perché aveva dichiarato di essere entrato nella casa da single, anche se recentemente, si è scoperto, frequentava Vera Miales.

Ma tornando sul caso-Stephens, si nota un altra curiosità: inizialmente l'account Twitter ufficiale del Gf Vip aveva preferito "censurare" quanto accaduto, le sue confessioni alla cipriani. Ma non è servito: in pochi minuti, infatti, l'episodio è diventato virale in rete. Ora Amedeo Goria verrà squalificato? Staremo a vedere...

