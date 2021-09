Gf Vip, Amedeo Goria-choc: Ainett dorme? Lui sotto al piumone... "Basta con quella mano". Roba da denuncia?

17 settembre 2021 a

La situazione, per Amedeo Goria, si complica. Tremendamente, minuto dopo minuto. Il tutto per quanto sta accadendo all'ìnterno della casa del Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e iniziato soltanto lunedì. Il punto è che già dopo pochi giorni, Goria rischia la squalifica. E perché mai? Per le sue attenzioni, un po' poco consone, nei confronti della meravigliosa e giunonica Ainett Stephens.

Il primo episodio è stato confermato direttamente da Ainett. Francesca Cipriani le chiedeva se davvero Amedeo Goria, di notte, le mettesse le mani addosso. E la conferma della Stephens è arrivata con uno sguardo che la diceva lunghissima, uno sguardo che diceva più di mille parole. Poi altre testimonianze, compresa quella di Raffaella Fico, che continua a stigmatizzare il comportamento dell'ex marito di Maria Teresa Ruta.

Dunque, l'episodio mentre gli inquilini del reality ballavano in giardino. Ainett Stephens danzava a piedi nudi sopra un lettino solare quando ecco farsi sotto Goria, che prima le sfiora un fianco e poi il lato B. Insomma, un'altra attenzione non richiesta che ha fatto ri-schizzare le richieste di squalifica.

E ora, ecco spuntare anche il video. Ecco Amedeo Goria ad occhi chiusi, sdraiato sotto al piumone e al fianco di Ainett Stephens. Sotto al piumone strani movimenti, mentre la "pantera nera" dorme. Dunque ecco la voce fuori campo: "Ma la smetti con quella mano? Dai, Amedeo...". E lui, colto sul fatto, sgrana gli occhi e si ferma. Immagini imbarazzanti. Immagini che potrebbero costargli la squalifica...

