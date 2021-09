Verissimo, Adriana Volpe sull'ex marito: "Una persona fragile, ha dei problemi"

17 settembre 2021 a

"E' una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato": Adriana Volpe, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo su Canale 5, ha parlato in questi termini del suo ex marito, l’imprenditore Roberto Parli. Riferendosi a sue alcune gravi dichiarazioni fatte di recente, ha spiegato: "Ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo". Il riferimento è ad alcuni commenti che l'uomo pubblicò sui social, accusando la Volpe di aver fatto soffrire la loro figlia.

A tal proposito, l'attuale opinionista del Gf Vip si è scagliata contro alcuni giornalisti che hanno riportato quelle dichiarazioni, senza verificare le condizioni psicologiche dell’ex marito. La Volpe ha raccontato di essersi impegnata molto pur di salvare il suo matrimonio, ma alla fine non ce l'ha fatta: "Ho lottato con tutta me stessa, ma lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Ho poi capito che mi facevo male e l’ho lasciato andare…”.

Alla fine la Toffanin ha chiesto alla sua ospite se adesso sta vedendo un uomo. E Adriana Volpe, con estrema schiettezza, ha risposto di non essere ancora pronta a mettersi in gioco, anche perché prima deve mettere ordine nella sua vita: "Voglio mettere ordine e riprendere il controllo delle cose…".

