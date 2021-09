Tale e quale show, Stefania Orlando stroncata. Gelo in diretta: "Fischiate pure, non me ne frega niente"

18 settembre 2021 a

Pungente più che mai. Cristiano Malgioglio arriva a Tale e Quale Show e non perde il guizzo: appena vede l’esibizione di Stefania Orlando (che ha conosciuto anche durante l’ultimo Grande Fratello Vip) parte all’attacco.







L’ex gieffina imita Lady Gaga sulle note di Million Reasons. Cristiano Malgioglio, però, non è convinto e dice: “Per quanto riguarda la mia amica devo dire che ci sono state delle piccole stonature. Pubblico basta, fischiate pure, ma a me non mi frega niente. Posso dire quello che penso perché lei è una donna molto spiritosa. Questo è un pezzo molto difficile. Disgraziati gli autori che hanno assegnato un pezzo così difficoltoso. Se avesse cantato Paparazzi sarebbe stato più facile. Voi che non capite niente di musica fischiate pure. Però brava per il coraggio di aver interpretato la numero uno nel mondo intero“.



Poi svela un aneddoto davvero unico, carino, sull’incontro con Lady Gaga. “No, non è mia cugina, questa è una leggenda. Soltanto che la mia bisnonna si chiamava Germanotta ed era delle zone di Naso. Lady Gaga l’ho conosciuta più di una volta. La prima volta l’ho conosciuta nel programma di Simona Ventura, era venuta a presentare un suo brano”, dice Malgy. “Mi ricordo che eravamo fuori, io aspettavo la macchina che mi riportasse a casa e lei l’auto che la portasse in hotel. Avevo comprato un bel ghiacciolo. Lei mi guarda e mi dice ‘I wand Ice Lolly’. Non mi ricordo se mi disse ‘I wand o I wish’. Io non capivo cosa cavolo fosse questo lolly, però lolly è il ghiacciolo. Se mi avesse detto ‘ice cream’ avrei capito certamente. Io le dissi ‘do you wand?’. E lei ‘Oh I like’. Io così gliel’ho dato ‘tiè prendilo’. E poi basta me ne sono andato via e ci siamo fotografati. Ci siamo anche abbracciati devo dire. Poi però l’ho vista anche un’altra volta”.

